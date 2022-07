Tour de France 2022, 2° tappa Roskilde – Nyborg: percorso, orari e altimetria (Di venerdì 1 luglio 2022) Assegnata la prima maglia gialla al vincitore della cronometro di apertura di Copenaghen arriva, per il Tour de France 2022, la prima frazione in linea. La 2° tappa della Grande Boucle si correrà ancora in Danimarca e precisamente da Roskilde a Nyborg lungo un percorso di 202,5 km. Una frazione che i corridori dovranno affrontare con molta attenzione, non tanto per le difficoltà altimetriche, ma per il vento che potrebbe spaccare il plotone in diversi tronconi con distacchi pesanti per chi dovesse trovarsi nelle retrovie. Il percorso e gli orari della 2° tappa La seconda tappa del Tour de France 2022, in programma sabato 2 luglio si disputerà lungo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 luglio 2022) Assegnata la prima maglia gialla al vincitore della cronometro di apertura di Copenaghen arriva, per ilde, la prima frazione in linea. La 2°della Grande Boucle si correrà ancora in Danimarca e precisamente dalungo undi 202,5 km. Una frazione che i corridori dovranno affrontare con molta attenzione, non tanto per le difficoltà altimetriche, ma per il vento che potrebbe spaccare il plotone in diversi tronconi con distacchi pesanti per chi dovesse trovarsi nelle retrovie. Ile glidella 2°La secondadelde, in programma sabato 2 luglio si disputerà lungo ...

