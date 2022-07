Torna Mai dire gol, ecco i personaggi che vorremmo tanto rivedere (Di venerdì 1 luglio 2022) La Gialappa's Band tornerà con delle puntate celebrative che dovrebbero riunire i tanti comici passati per il programma Leggi su wired (Di venerdì 1 luglio 2022) La Gialappa's Band tornerà con delle puntate celebrative che dovrebbero riunire i tanti comici passati per il programma

Pubblicità

GiovaQuez : Dopo il successo elettorale ottenuto a Palermo, nostra signora dei clacson torna a lanciare messaggi contro i vacci… - reportrai3 : Stiamo affrontando una siccità mai vista, il letto del fiume Po si sta desertificando, 125 comuni rischiano di rima… - NinettaOrlando : Da quando Twitter ha avuto un nuovo acquirente c'è qualcosa che non mi torna. Nello scorrere normale della pagina n… - rafortrafort : Questa legislatura non sarebbe mai dovuta iniziare a mio parere. Se cade un governo parlamentare e non si riesce a… - Shamone87665062 : RT @Frank196018: @CarmineCiardul2 Grillo non ha mai smentito nulla. Torna a leggere Topolino... -