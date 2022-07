Tajani: "Crisi di governo? Si va a votare. Ius Scholae, non va. Cannabis, è no" (Di venerdì 1 luglio 2022) "Questo è l'ultimo governo possibile, non ci sono altri governi dopo questo". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se l'esecutivo Draghi possa proseguire anche con l'eventuale uscita di M5S o Lega... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 1 luglio 2022) "Questo è l'ultimopossibile, non ci sono altri governi dopo questo". Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se l'esecutivo Draghi possa proseguire anche con l'eventuale uscita di M5S o Lega... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Affaritaliani : Tajani (Fi): 'Se qualcuno esce dal governo si va a votare'. Intervista - Agenpress : Governo. Tajani (FI), maggioranza rimanga fino alla fine. Se c'è crisi si torna al voto. Non ci sono altri governi'… - FalcioniMauro : @Antonio_Tajani Pensa alla crisi mondiale e a quella italiana in particolare. Basta guerr, basta armi e avanti con… - apiedi_nudi : Grande @Antonio_Tajani sempre in prima linea a livello europeo per combattere le crisi economiche e alimentari… - Antonio_Tajani : Al vertice del @EPP per preparare il Consiglio europeo di oggi e domani. I temi affrontati: guerra in Ucraina, alla… -