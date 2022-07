Siccità | l’eccessiva salinità del Po mette a rischio la produzione di cozze Legambiente | “Faticano a crescere | il mare prede il posto dell’acqua dolce”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Nel video le immagini dell’attività di lavorazione delleda parte del consorzio cooperative pescatori del Polesine, nel Po, a Scardovari. I problemi legati allahanno anche intaccato ladi molluschi, che ha subito un ritardo di almeno due mesi.non ha permesso il nutrimento dellee la loro regolare crescita, e il mancato sviluppo della cozza dop di Scardovari, l’unica cozza di questo genere in Italia, ha creato un notevole danno di immagine per tale prodotto. Niky Penini dispiega questo fenomeno e come nasce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

