Russia e Israele verso la crisi diplomatica (Di venerdì 1 luglio 2022) La Russia starebbe per innescare una crisi diplomatica con Israele per distogliere l'attenzione dal conflitto con l'Ucraina. Secondo alcuni funzionari israeliani, Mosca avrebbe chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di votare una risoluzione che condanni i presunti attacchi all'aeroporto di Damasco, che è stato così gravemente danneggiato da interrompere il servizio per giorni, come scrive Paolo Castellano su 'Bet'. Tra l'altro, la condanna contro lo Stato ebraico in sede internazionale potrebbe rappresentare una strategia per raffreddare eventuali tensioni tra il Cremlino, Iran e regime siriano. Come riporta il Jerusalem Post, la risoluzione russa potrebbe accusare Israele di minare la stabilità regionale e di aver violato il diritto internazionale. Ciò detto, gli analisti ...

