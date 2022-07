Ribellione o tradizione. Tu da che parte stai? (Di venerdì 1 luglio 2022) Essere o non essere. La moda parigina torna a confrontarsi con l’eterno dilemma di Amleto. Accettare la vita com’è oppure ribellarsi a essa, è questo il significato del soliloquio più famoso nella storia della letteratura e gli stilisti sembrano aver scelto di portare in passerella la loro risposta. C’è chi sceglie la Ribellione, il completo distacco da un passato lontano e impossibile da replicare come Matthew Williams per Givenchy. «Penso che tutto ciò che riguarda il marchio sia basato sulla realtà. Potevo vedere questo ragazzo, come appare, esistere per strada. E per me, questo è un approccio davvero moderno alla moda» ha raccontato lo stilista a margine della sua sfilata. Il racconto di stile di Hubert de Givenchy lascia spazio a un nuovo tipo di abbigliamento, che spunta dalla nebbia, mentre i modelli calcano una passerella ricoperta d’acqua che riflette il cielo ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Essere o non essere. La moda parigina torna a confrontarsi con l’eterno dilemma di Amleto. Accettare la vita com’è oppure ribellarsi a essa, è questo il significato del soliloquio più famoso nella storia della letteratura e gli stilisti sembrano aver scelto di portare in passerella la loro risposta. C’è chi sceglie la, il completo distacco da un passato lontano e impossibile da replicare come Matthew Williams per Givenchy. «Penso che tutto ciò che riguarda il marchio sia basato sulla realtà. Potevo vedere questo ragazzo, come appare, esistere per strada. E per me, questo è un approccio davvero moderno alla moda» ha raccontato lo stilista a margine della sua sfilata. Il racconto di stile di Hubert de Givenchy lascia spazio a un nuovo tipo di abbigliamento, che spunta dalla nebbia, mentre i modelli calcano una passerella ricoperta d’acqua che riflette il cielo ...

