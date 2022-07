Odessa | missili russi su un condominio | morti e feriti Liberata l' Isola dei Serpenti | Kiev esulta

(Di venerdì 1 luglio 2022) Almeno 18 persone sono state uccise a, in Ucraina, dopo che duenelle prime ore del giorno hanno colpito una più piani e un centro ricreativo nella città portuale. In ...

TgLa7 : Missili su condominio residenziale ad #Odessa, l'attacco sarebbe partito da aereo proveniente dal Mar Nero. Il Crem… - ilpost : La #Russia ha bombardato un condominio vicino a #Odessa, e anche un centro ricreativo: sono state uccise 17 persone… - Agenzia_Ansa : Due bambini sono stati uccisi da missili russi nel distretto di Belgorod-Dniester della regione meridionale di Odes… - DiDimiero : Crisi Ucraina. Missili russi su un condominio di Odessa: 18 vittime. Continua la barbarie. E' vero. Putin è un macellaio. - fenice_risorta : Cosa diranno ora i #bastardiassassini che ... si sono suicidati da soli? ?????? -

Due bambini sono rimasti uccisi darussi nel distretto di Belgorod - Dniester della regione meridionale di, che ha provocato 18 vittime in totale, secondo l'ultimo aggiornamento del governatore Maksym Marchenko. Lo ...... 17 persone sono morte nella notte e almeno trenta sono rimaste ferite in un attacco missilistico contro un condominio nella regione meridionale ucraina di. Il Vaticano è tornato a parlale ...Guerra in Ucraina | Due bambini sono rimasti uccisi da missili russi nel distretto di Belgorod-Dniester della regione meridionale di Odessa ...Due bambini sono rimasti uccisi da missili russi nel distretto di Belgorod-Dniester della regione meridionale di Odessa, che ha provocato 18 vittime in totale, secondo l'ultimo aggiornamento del gover ...