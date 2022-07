Napoli, il ‘saluto’ della Serie A a Kvaratskhelia (Di venerdì 1 luglio 2022) La Serie A su Twitter ha salutato l’arrivo di Kvaratskhelia, scherzando sulla difficoltà del nome del neo calciatore del Napoli I tifosi del Napoli sperano diventi l’incubo delle difese avversarie, per ora lo è certamente dei vari social media manager e giornalisti. Kvhicha Kvaratskhelia, appena arrivato a Napoli è stato salutato dalla Serie A con questo tweet. Benvenuto in #SerieATIM ?, Kvara…Kavarats…Kvarastkh… vabbè benvenuto Khvicha. ? pic.twitter.com/cJSCTemHLD— Lega Serie A (@SerieA) July 1, 2022 Un tweet goliardico che, dobbiamo dire, ha tutta la nostra comprensione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) LaA su Twitter ha salutato l’arrivo di, scherzando sulla difficoltà del nome del neo calciatore delI tifosi delsperano diventi l’incubo delle difese avversarie, per ora lo è certamente dei vari social media manager e giornalisti. Kvhicha, appena arrivato aè stato salutato dallaA con questo tweet. Benvenuto in #ATIM ?, Kvara…Kavarats…Kvarastkh… vabbè benvenuto Khvicha. ? pic.twitter.com/cJSCTemHLD— LegaA (@A) July 1, 2022 Un tweet goliardico che, dobbiamo dire, ha tutta la nostra comprensione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

NAP0LISUPPORTER : RT @davide_luise: Il silenzio del #Napoli su #Mertens è un chiaro segnale che vi è una trattativa in corso. Ci sarebbe stato comunque un sa… - SalvatoreTrica2 : RT @davide_luise: Il silenzio del #Napoli su #Mertens è un chiaro segnale che vi è una trattativa in corso. Ci sarebbe stato comunque un sa… - SportdelSud : ???? Il saluto della Lega #SerieA a Khvicha #Kvaratskhelia, nuovo acquisto del #Napoli. - Luxgraph : Toro, serve Praet: Juric inizierà con la rosa ridotta. Il saluto al Gallo - Luxgraph : Morata via dalla Juve, il saluto commovente di Alice Campello -

Napoli, il 'saluto' della Serie A a Kvaratskhelia La Serie A su Twitter ha salutato l'arrivo di Kvaratskhelia, scherzando sulla difficoltà del nome del neo calciatore del Napoli I tifosi del Napoli sperano diventi l'incubo delle difese avversarie, per ora lo è certamente dei vari social media manager e giornalisti. Kvhicha Kvaratskhelia, appena arrivato a Napoli è stato salutato dalla ... Sissi e Dario, è rottura dopo Amici 21 / Dei dettagli non lasciano dubbi ...entrambi sono stati immortalati in alcuni post via social che li ritraggono in quel di Napoli, ... è poi il saluto romantico di Schirone: 'Ciao amore mio'. La Serie A su Twitter ha salutato l'arrivo di Kvaratskhelia, scherzando sulla difficoltà del nome del neo calciatore delI tifosi delsperano diventi l'incubo delle difese avversarie, per ora lo è certamente dei vari social media manager e giornalisti. Kvhicha Kvaratskhelia, appena arrivato aè stato salutato dalla ......entrambi sono stati immortalati in alcuni post via social che li ritraggono in quel di, ... è poi ilromantico di Schirone: 'Ciao amore mio'.