Mosca continua a lanciare minacce | le sanzioni accelerano l' integrazione di Mosca con la Bielorussia

- Rincara la dose Lavrov: 'La Nato, per darsi un senso, è sempre stata alla ricerca di un nemico esterno, mentre l'Ue non è un attore indipendente, tutti i leader - tranne Macron - sono felici che la ...Le linee del gasdotto che collega i giacimenti dialla Germania saranno chiuse dall'11 al 21 ... sicuro [...]a leggere The post La Russia mette paura alla Germania: stop per 10 giorni ... Ucraina, Mosca continua a rubare il grano. L’ambasciatore di Kiev ad Ankara: “La Turchia… Pochi giorni fa la Bbc ha tracciato il percorso dei camion dai silos ucraini fino ai porti da cui i carichi vengono spediti in Russia. Con tanto di immagini satellitari e tracciamento tramite gps. Mos ...Rincara la dose Lavrov: "La Nato, per darsi un senso, è sempre stata alla ricerca di un nemico esterno, mentre l'Ue non è un attore indipendente, tutti i leader - tranne Macron - sono felici che la ve ...