"Ma ha bevuto?": Federica Sciarelli a muso duro, tutto in diretta [VIDEO] (Di venerdì 1 luglio 2022) Federica Sciarelli è sbottata in diretta e ha sollevato un gran polverone. Il pubblico è rimasto spiazzato ma la sostiene totalmente. Federica Sciarelli è il volto di Rai 3 che conduce Chi l'ha Visto? ogni mercoledì. Scopriamo insieme cosa è successo alla giornalista in diretta. Il programma Chi l'ha Visto? si occupa dei casi delle persone scomparse e non solo. Nella storia dello spazio serale di Rai 3 del mercoledì sera sono stati affrontati anche altri temi come le persone che sono in cerca dei genitori naturali. I casi di scomparsa purtroppo sono quotidiani e la giornalista da sempre ampio spazio alla cronaca dei fatti irrisolti del passato, portando avanti numerose battaglie prima tra tutte quella per Denise ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Chi l’ha visto, Renzo Curtolo chiama in diretta ma non si capisce granché. Federica Sciarelli: “Ha bevuto? Ha una voce im… - FQMagazineit : Chi l’ha visto, Renzo Curtolo chiama in diretta ma non si capisce granché. Federica Sciarelli: “Ha bevuto? Ha una v… - infoitcultura : Chi l’ha visto, ‘ha bevuto?’: Federica Sciarelli insospettita dalla strana voce al telefono - graziellaapple : @caporix Grande la nostra regina Federica. ' Renzo ha bevuto? ' - AndreaDevis : GIF di Federica che chiede “ma lei ha bevuto?” SUBITO PLEASE #chilhavisters #chilhavisto -