LIVE – Italia-Spagna 0-0, amichevole femminile 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 1 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valevole per l’ultima amichevole prima dell’inizio degli Europei femminili 2022. Le azzurre di Milena Bertolini sono giunte all’ultimo test contro le iberiche, poiché a partire dal 6 luglio scatterà la rassegna continentale. L’obiettivo sarà quello di cercare di arrivare più avanti possibile e, magari, tentare una grande impresa per regalare a tutti i tifosi un’altra estate indimenticabile. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di venerdì 1 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Spagna 0-0 1? – Si comincia, ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Ladi, match valevole per l’ultimaprima dell’inizio degli Europei femminili. Le azzurre di Milena Bertolini sono giunte all’ultimo test contro le iberiche, poiché a partire dal 6 luglio scatterà la rassegna continentale. L’obiettivo sarà quello di cercare di arrivare più avanti possibile e, magari, tentare una grande impresa per regalare a tutti i tifosi un’altra estate indimenticabile. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di venerdì 1 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 1? – Si comincia, ...

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - AllMusicItalia : Orlvndo 'L'Italia e la Corsica' è il nuovo singolo. Nel testo il racconto di un amore tossico da cui è difficile us… - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna calcio femminile amichevole in DIRETTA: ecco le formazioni titolari! - #Italia-Spagna #calcio… - zazoomblog : LIVE – Italia-Corea del Sud 1-1 (25-17 23-25 14-10): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Corea #(25-17… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, 10 km al traguardo -