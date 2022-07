LIVE Italia-Grecia pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Settebello, serve una nuova impresa contro gli ellenici! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Grecia Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2022 tra Italia e Grecia. A Budapest, in Ungheria, oggi, venerdì 1° luglio, il Settebello di Alessandro Campagna alle ore 16.00 affronterà la compagine ellenica. L’Italia arriva al match odierno dopo il secondo posto nel Girone C alle spalle della Spagna e quindi dopo aver battuto negli ottavi l’Australia con il netto punteggio di 17-6, e l’Ungheria con lo score di 11-10. La Grecia ha vinto il Girone B e poi nei quarti ha eliminato gli Stati Uniti per 16-11. OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuon pomeriggio e benvenuti allatestuale della prima semifinale deidimaschiletra. A Budapest, in Ungheria, oggi, venerdì 1° luglio, ildi Alessandro Campagna alle ore 16.00 affronterà la compagine ellenica. L’arriva al match odierno dopo il secondo posto nel Girone C alle spalle della Spagna e quindi dopo aver battuto negli ottavi l’Australia con il netto punteggio di 17-6, e l’Ungheria con lo score di 11-10. Laha vinto il Girone B e poi nei quarti ha eliminato gli Stati Uniti per 16-11. OA Sport vi ...

