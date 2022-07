Italia-Corea del Sud oggi, Nations League volley femminile: orario 1° luglio, programma, tv, streaming (Di venerdì 1 luglio 2022) oggi venerdì 1° luglio si gioca Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2022 di volley femminile. Le azzurre nuovamente in campo a Sofia, in Bulgaria, per cercare il secondo successo in altrettante partite di questo terzo ed ultimo appuntamento con la prima fase della VNL. Dopo aver battuto la Polonia, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti troverà dall’altra parte della rete la nazionale sudCoreana. Fanalino di coda della classifica, le asiatiche non sono ancora a vincere un match, nè tanto meno a fare punti, avendo vinto un unico set nelle nove partite sinora disputate. Un impegno dunque decisamente alla portata delle azzurre, tornate al completo con l’inserimento di Alessia Orro ed Elena Pietrini. Sarà comunque ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022)venerdì 1°si giocadel Sud, match valido per la2022 di. Le azzurre nuovamente in campo a Sofia, in Bulgaria, per cercare il secondo successo in altrettante partite di questo terzo ed ultimo appuntamento con la prima fase della VNL. Dopo aver battuto la Polonia, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti troverà dall’altra parte della rete la nazionale sudna. Fanalino di coda della classifica, le asiatiche non sono ancora a vincere un match, nè tanto meno a fare punti, avendo vinto un unico set nelle nove partite sinora disputate. Un impegno dunque decisamente alla portata delle azzurre, tornate al completo con l’inserimento di Alessia Orro ed Elena Pietrini. Sarà comunque ...

