(Di venerdì 1 luglio 2022) Mario Draghi prova a ricucire con il Giuseppe Conte. Il premier in conferenza stampa, giovedì 30 giugno, ha affermato: "Già quando ci furono le consultazioni dissi che questo governo non si fa senza il M5S. E questa resta la mia opinione". Una rassicurazione che sembra anche un avvertimento: non pensi di uscire dall'esecutivo per aver le mani libere e fare campagna elettorale. Senza i 5Stelle il governo va a casa.