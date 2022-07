Il Professore torna, la ricreazione finisce.L'asse Draghi - Mattarella chiude l'ennesima crisi. Virtuale (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Professore è tornato. E la ricreazione è finita. Gli allievi indisciplinati si sono messi a sedere e la lezione può continuare. Mario Draghi ha preferito lasciare il vertice Nato di Madrid per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilto. E laè finita. Gli allievi indisciplinati si sono messi a sedere e la lezione può continuare. Marioha preferito lasciare il vertice Nato di Madrid per ...

Pubblicità

Marcusx30377710 : @samvise74 Bravo professore hai avuto i tuoi 5 minuti, ora torna a cuccia da dove sei venuto..capra - FaustoCattaneo1 : @GiuseppeConteIT Hai pestato una M grossa. Torna a fare il professore che è meglio - B63246675BryBry : @AlbertoSomma4 Si chiama erreconerre na roba simile, fai tu ????????????ma che razza di nome si dà sta gente ??????il profes… - sopettuna : x qst concept hoseok si è ispirato alla figura del fool shakespeariano, d'altronde suo padre è professore di letteratura tutto torna - ellemal1 : 'eh eh facile così prova a lavorare in fabbrica' ok lavoriamo tutti in fabbrica niente più scuole tanto non serve a… -