"Il governo rischia o no?" Telefonata Draghi-Conte, lunedì il faccia a faccia tra premier e leader del M5s (Di venerdì 1 luglio 2022) L'atteso faccia a faccia tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ci sarà lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi. Così hanno deciso i due dopo una Telefonata a metà pomeriggio che, a quanto si apprende, è servita solo a fissare l'incontro. Un rendez-vous che dovrebbe portare a un chiarimento, dopo le polemiche sulle rivelazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui il premier avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere il capo politico perché inadeguato. Parole più volte smentite da Draghi, che ieri ha anche sfidato chiunque a produrre presunte 'prove' di tali messaggi inviati al fondatore dei cinque stelle. Smentite che comunque non placano le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) L'attesotra il presidente del Consiglio, Mario, e ilMovimento 5 Stelle, Giuseppe, ci saràpomeriggio a Palazzo Chigi. Così hanno deciso i due dopo unaa metà pomeriggio che, a quanto si apprende, è servita solo a fissare l'incontro. Un rendez-vous che dovrebbe portare a un chiarimento, dopo le polemiche sulle rivelazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui ilavrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere il capo politico perché inadeguato. Parole più volte smentite da, che ieri ha anche sfidato chiunque a produrre presunte 'prove' di tali messaggi inviati al fondatore dei cinque stelle. Smentite che comunque non placano le ...

Pubblicità

GiovaQuez : 'Il governo è guidato da un tecnico mai eletto, con una maggioranza tecnocratica e sottomessa all'Europa e alla Nat… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - Agenzia_Ansa : E' previsto oggi l'incontro tra il premier Mario Draghi e il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Il… - gervasoni1968 : I leghisti sono tutti poco più che assessori comunali, poi ci sono i Borghi e i Pillon. Quelli di Fdi sono ragazzi… - vivinbaro : RT @Fata_Turch: Il Governo non rischia perché c'è unità di interessi per l'Italia. E a mio avviso non c'è possibilità di governo senza i 5S… -