golf Italian Challenge Open | azzurri all' inseguimento - Sport - Altri Sport - quotidiano net

FederGolf : ?? #ItalianProTour, Italian Challenge Open ? Scopriamo insieme i segreti della buca 16 del @Golf_Nazionale, un par… - FederGolf : ?? R1 #ItalianProTour, Italian Challenge Open Un primo giro che ha regalato subito spettacolo ?? La classifica è c… - muttinis : RT @FederGolf: ?? #ItalianProTour, Italian Challenge Open Al termine del R1 al @Golf_Nazionale conducono ???? #CanteroGutierrez, ???? #Johannes… - FederGolf : ?? #ItalianProTour, Italian Challenge Open Al termine del R1 al @Golf_Nazionale conducono ???? #CanteroGutierrez, ????… - GiornaleLORA : GOLF Italian Challenge Open, è subito spettacolo. Cinque i leader, gli azzurri inseguono -

Filippo Bergamaschi AlNazionale (par 71) di Sutri (Viterbo) il primo round dell'Challenge Open è iniziato all'insegna dell'equilibrio e dello spettacolo. Nel quarto torneo dell'Pro Tour 2022, inserito ...Bergamaschi e l'amateur Iacovitti condividono la 18esima posizione. Scalise 29esimo, Manassero e Ortolani ...Al termine delle prime 18 buche cinque giocatori guidano la classifica a quota -5. Azzurri in ritardo: Bergamaschi e Iacovitti sono i migliori a -2 mentre Scalise è 29° a -1 ...