Giochi del Mediterraneo 2022, sollevamento pesi: doppio oro per Giulia Imperio (Di venerdì 1 luglio 2022) Ennesimo successo azzurro ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria. Dal sollevamento pesi è arrivata la doppia medaglia d’oro di una splendida Giulia Imperio, capace di alzare sia 83kg nello strappo che 97 nello slancio e vincere in entrambe le gare. La ventenne pugliese ha poi tentato una nuova impresa nello slancio a 102 kg, ma senza riuscirci. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Ennesimo successo azzurro aidel, in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria. Dalè arrivata la doppia medaglia d’oro di una splendida, capace di alzare sia 83kg nello strappo che 97 nello slancio e vincere in entrambe le gare. La ventenne pugliese ha poi tentato una nuova impresa nello slancio a 102 kg, ma senza riuscirci. SportFace.

