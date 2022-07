Fiorentina, c’è il sì di Dodo: intesa con lo Shakthar vicina (Di venerdì 1 luglio 2022) La Fiorentina sta per perfezionare anche l’acquisto di Dodo: c’è il sì del giocatore e l’intesa con lo Shakthar è vicina La Fiorentina è vicina a chiudere il colpo per la difesa. I Viola stanno per perfezionare l’acquisto di Dodo dallo Shakthar. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento e l’intesa tra i club sarebbe molto vicina dopo la distanza dei giorni scorsi. Italiano potrebbe abbracciare il suo terzino brasiliano già in ritiro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Lasta per perfezionare anche l’acquisto di: c’è il sì del giocatore e l’con loLaa chiudere il colpo per la difesa. I Viola stanno per perfezionare l’acquisto didallo. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento e l’tra i club sarebbe moltodopo la distanza dei giorni scorsi. Italiano potrebbe abbracciare il suo terzino brasiliano già in ritiro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

