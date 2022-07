F1, la pioggia è ormai una costante. Da rarità a presenza minacciosa, quando la Ferrari è tornata forte (Di venerdì 1 luglio 2022) La Ferrari chiude le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, con diversi spunti per i quali essere fiduciosa. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, la scuderia di Maranello ha messo a segno il miglior tempo assoluto della giornata e ha mostrato, di pari passo, anche una simulazione di passo gara davvero di primissimo livello. Per sua sfortuna, tuttavia, la grande incognita non verrà dalla pista inglese, bensì dal meteo. Come è già accaduto in occasione della prima sessione di prove libere disputata nel primo pomeriggio, infatti, è stata la pioggia la grande protagonista sul circuito del Northamptonshire, una località nella quale tradizionalmente gli ombrelli devono sempre essere tenuti molto vicini a sé stessi. Le previsioni per il prosieguo del weekend ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Lachiude le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, con diversi spunti per i quali essere fiduciosa. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, la scuderia di Maranello ha messo a segno il miglior tempo assoluto della giornata e ha mostrato, di pari passo, anche una simulazione di passo gara davvero di primissimo livello. Per sua sfortuna, tuttavia, la grande incognita non verrà dalla pista inglese, bensì dal meteo. Come è già accaduto in occasione della prima sessione di prove libere disputata nel primo pomeriggio, infatti, è stata lala grande protagonista sul circuito del Northamptonshire, una località nella quale tradizionalmente gli ombrelli devono sempre essere tenuti molto vicini a sé stessi. Le previsioni per il prosieguo del weekend ...

Pubblicità

ZanettiGilyNala : @live2disagree @Brigante1959 Ormai sono stanco di dire e scrivere che è da sempre così sia in estate sia in inverno… - lucacapvt : @Rturcato83 @F1 E' vergognoso. Fortunatamente quando ho letto che mezzora prima stava piovendo nemmeno mi sono coll… - sevenpurpleb : La pioggia ormai è il mio nemico non mi importa cosa ne pensano i Carli, io la odio - Deborah07235629 : RT @LorellaPresotto: esiste una tecnica chiamata 'inseminamento delle nuvole' che provoca pioggia... la siccità è voluta, è ormai lapalissi… - sonia16562 : RT @LorellaPresotto: esiste una tecnica chiamata 'inseminamento delle nuvole' che provoca pioggia... la siccità è voluta, è ormai lapalissi… -