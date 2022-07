Dario Verani | chi è l’azzurro re della 25 km in acque libere

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ha vinto il titolo al Mondiale di Budapest 2022 È la vittoria più importantecarriera di, ieri, al Mondiale di Budapest ha vinto il titolo25 km nelle. Il successo che lo incorona redistanza, grazie a cui ha sbaragliato la concorrenza e sovvertito i pronostici. Cresciuto a Cecina, classe 1997, vive da tre anni a Roma. A Ostia così si allena con il tecnico Fabrizio Antonelli che segue anche Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, sui compagni di fatiche e allenamento. In passato,, ha dovuto faticare e lottare con alcuni fastidi alle spalla ecco perché la vittoria di Budapest, come lui stesso ha detto, è stata un sogno. “Sono al settimo cielo perché ...

Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Rimonta fantastica di Dario Verani che rimonta il francese Reymond negli ultimi 100 metri… - ItaliaTeam_it : SUPERLATIVO! ????? Altro capolavoro #ItaliaTeam, Dario Verani ORO nella 25 km iridata di nuoto di fondo!??????… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Le passioni di Dario Verani, dal padel al surf, la laurea in economia e... Lukaku - NuvolaAlterata : RT @ItaliaTeam_it: SUPERLATIVO! ????? Altro capolavoro #ItaliaTeam, Dario Verani ORO nella 25 km iridata di nuoto di fondo!?????? #FINABudape… -

, 27enne di Cecina (Livorno) era all'esordio iridato nella 25 km, un anno fa sempre a Budapest aveva conquistato il bronzo europeo nella 5 km di Gianmario Bonzi Dal Lupa Lake al... Lupa ...Alessandro Campagna, ct del Settebello Roma, 30 giugno 2022 - Archiviato il programma del nuoto di fondo con lo strepitoso oro dinella 25 km , i Mondiali di nuoto 2022 continuano con tuffi e pallanuoto: per la prima disciplina il focus va in particolare sulla piattaforma 10 metri sincro misto, con Eduard Cristian ...È la vittoria più importante della carriera di Dario Verani. L'azzurro, ieri, al Mondiale di Budapest ha vinto il titolo della 25 km Dario Verani, chi è l'azzurro re della 25 km in acque libere ...E invece Dario Verani, 27 anni, ha portato a casa la medaglia più bella e importante nella 25 km mondiale nel Lupa Lake alla periferia di Budapest. È la vittoria più importante e prestigiosa della sua ...