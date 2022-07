Da Twitter – Accordo tra Man United e Feyenoord per Tyrell Malacia, ora in attesa di p… (Di venerdì 1 luglio 2022) Accordo tra Man United e Feyenoord per Tyrell Malacia, ora in attesa della decisione del giocatore. #MUFC 15 milioni di euro più 2 milioni di euro di spese aggiuntive. Stessi agenti di Frenkie de Jong, trattano bene il Barça; Anche il West Ham ha provato a dirottare l’affare; Altro: https://t.co/vVVaIqvBwn pic.Twitter.com/bbwTcKIsDg — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 28 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022)tra Manper, ora indella decisione del giocatore. #MUFC 15 milioni di euro più 2 milioni di euro di spese aggiuntive. Stessi agenti di Frenkie de Jong, trattano bene il Barça; Anche il West Ham ha provato a dirottare l’affare; Altro: https://t.co/vVVaIqvBwn pic..com/bbwTcKIsDg — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 28 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - EmpoliCalcio : Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l'@Inter per la cessione a titolo temporaneo con obbl… - borghi_claudio : Molto comodo... quando serve allora il Parlamento è sovrano eh? Eh no caro, questa è una questione di accordo fra… - colonnelloedi : Il 1 luglio 1876 le missioni diplomatiche dell'Impero russo a Roma e del Regno d'Italia a San Pietroburgo furono tr… - MichaelsenRen : RT @CalcioFinanza: Il Manchester City vanta un accordo con un'azienda 'fantasma' dal 2015. La società non ha sede e personale a tempo pieno… -