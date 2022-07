Conte e Draghi verso il faccia a faccia. Pressing M5S: "Usciamo dal governo" (Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi ci sarà una telefonata tra il leader 5 Stelle e il premier, lunedì invece si incontreranno. Nel Movimento cresce la spinta per staccare la spina: "Usciamo dal governo, le fragole sono marce" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi ci sarà una telefonata tra il leader 5 Stelle e il premier, lunedì invece si incontreranno. Nel Movimento cresce la spinta per staccare la spina: "dal, le fragole sono marce"

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - marcotravaglio : Le telefonate e i messaggini del premier Draghi a Grillo per istigarlo a far fuori Conte da leader dei 5Stelle in b… - davidallegranti : Draghi: 'Non ho mai fatto queste dichiarazioni [su Conte]. Mi dicono che ci sono dei riscontri oggettivi: beh, vedi… - Massimiliana21 : RT @erretti42: Grillo non ha smentito un accidenti di niente, Draghi smentisce dopo 12 ore chiedendo le prove e i giornaloni hanno capovolt… - bettibi7847 : RT @davidallegranti: Draghi: 'Non ho mai fatto queste dichiarazioni [su Conte]. Mi dicono che ci sono dei riscontri oggettivi: beh, vediamo… -