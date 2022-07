Cinema nel Parco: “Il ritratto del Duca” giovedì 7 luglio al Castello Miradolo (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Cinema nel Parco, è un’immersione totale nella natura, al centro di un’arena di oltre 2.000 metri quadrati disegnata da 7 maxi schermi, nel Parco centrale del Castello di Miradolo (TO). Per non disturbare l’equilibrio del Parco, l’audio è udibile solo attraverso cuffie silent system luminose. In programma 7 appuntamenti, fino all’11 agosto, tutti i giovedì alle ore 21.30. Non ci sono sedie, né posti assegnati: ogni spettatore dovrà portare da casa un plaid per sedersi sul prato e assistere alla proiezione dal proprio angolo preferito. giovedì 7 luglio al Cinema nel Parco E’ in programma la proiezione del film “Il ritratto del Duca” (2020, di Roger Michell, con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilnel, è un’immersione totale nella natura, al centro di un’arena di oltre 2.000 metri quadrati disegnata da 7 maxi schermi, nelcentrale deldi(TO). Per non disturbare l’equilibrio del, l’audio è udibile solo attraverso cuffie silent system luminose. In programma 7 appuntamenti, fino all’11 agosto, tutti ialle ore 21.30. Non ci sono sedie, né posti assegnati: ogni spettatore dovrà portare da casa un plaid per sedersi sul prato e assistere alla proiezione dal proprio angolo preferito.alnelE’ in programma la proiezione del film “Ildel” (2020, di Roger Michell, con ...

