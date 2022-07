Cadono nella piscina di una villa: muore babysitter, grave bambina di 2 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) Una babysitter di 50 anni è morta dopo essere caduta nella piscina di una villa a Bologna insieme alla bimba che accudiva. La piccola è ricoverata in gravi condizioni. Dramma a Bologna nella mattinata di ieri. Una babysitter di 50 anni ha perso la vita dopo essere caduta nella piscina di una residenza privata insieme alla bambina di soli due anni che accudiva. Ad accorgersi di quanto accaduto altri membri del personale domestico. (Albrecht Fietz – Pixabay)Quest’ultimi hanno chiamato i soccorsi e si sono tuffati riuscendo a tirare fuori dall’acqua la donna e la bimba. Entrambe sono state trasportate in ospedale: purtroppo per la 50enne non c’è stato nulla da fare. La piccola è, invece, ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 1 luglio 2022) Unadi 50è morta dopo essere cadutadi unaa Bologna insieme alla bimba che accudiva. La piccola è ricoverata in gravi condizioni. Dramma a Bolognamattinata di ieri. Unadi 50ha perso la vita dopo essere cadutadi una residenza privata insieme alladi soli dueche accudiva. Ad accorgersi di quanto accaduto altri membri del personale domestico. (Albrecht Fietz – Pixabay)Quest’ultimi hanno chiamato i soccorsi e si sono tuffati riuscendo a tirare fuori dall’acqua la donna e la bimba. Entrambe sono state trasportate in ospedale: purtroppo per la 50enne non c’è stato nulla da fare. La piccola è, invece, ...

