Cade dal balcone mentre lava le tende, morto a 64 anni nel Varesotto (Di venerdì 1 luglio 2022) Un uomo e' morto Cadendo dal balcone di casa mentre puliva le tende. E' accaduto a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese. A dare l'allarme e' stata la moglie, che era in casa con lui e lo stava aiutando nelle faccende domestiche. I soccorsi in via Vigana sono stati immediati ma per l'uomo, 64 anni, non c'e' stato nulla da fare L'articolo proviene da Ildenaro.it.

