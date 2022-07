Boris Johnson smentisce le voci sulle ipotesi di voto anticipato (Di venerdì 1 luglio 2022) LONDRA – . Il primo ministro britannico, alla ricerca di un recupero di consensi dopo gli scandali e le polemiche che negli ultimi mesi ne hanno messo in pericolo la poltrona, nega di star attendendo il momento adatto per valutare una convocazione anticipata delle elezioni politiche, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nuove polemiche su Johnson: festa di compleanno a Downing Street 70esimo del regno di Elisabetta, gli auguri di Boris Johnson Partygate: Johnson, “Mi scuso con tutto il cuore” Falkland-Malvinas: Johnson criticato dall’Argentina per il suo saluto alle isole Variante Omicron, Johnson valuta nuove restrizioni Boris Johnson sulla graticola ma ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 luglio 2022) LONDRA – . Il primo ministro britannico, alla ricerca di un recupero di consensi dopo gli scandali e le polemiche che negli ultimi mesi ne hanno messo in pericolo la poltrona, nega di star attendendo il momento adatto per valutare una convocazione anticipata delle elezioni politiche, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nuove polemiche su: festa di compleanno a Downing Street 70esimo del regno di Elisabetta, gli auguri diPartygate:, “Mi scuso con tutto il cuore” Falkland-Malvinas:criticato dall’Argentina per il suo saluto alle isole Variante Omicron,valuta nuove restrizionisulla graticola ma ...

