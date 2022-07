Bonus | Federlegno | Bene ampliare la cessione dei crediti

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente Claudio Feltrin: "“L’auspicio è che si risolva il prima possibile anche la problematica della responsabilità in solido per ciascun cessionario per riattivare il circuito dei

ilGiornale.it

Riteniamo altrettanto inutile, ma ci troviamo costretti a farlo, ripetere quanto questisiano stati un volano per l'intero comparto edilizio e quindi per l'economia del Paese nel suo complesso. ......qualcuno a un certo punto dovrà pagare " solo in parte quello delle frodi considerando che il... Risultato: non c'è sigla di categoria da Ance ache oggi non chieda di riaprire la ... Superbonus, Federlegno: "Sbloccare le cessioni del credito" "A nome della filiera che rappresento, chiedo al governo di 'non buttare il bambino con l'acqua sporca'. Vanno pertanto sbloccate quanto prima le cessioni del credito, rivedendo un sistema che così co ...Appello del presidente Feltrin al governo: "Giusto e doveroso porre fine al dilagare di frodi che vedono famiglie e imprese oneste pagare per gli errori di pochi ma occorre rivedere il meccanismo per ...