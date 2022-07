Basket, l’Olimpia Milano saluta Sergio Rodriguez: “Grazie di tutto” (Di venerdì 1 luglio 2022) l’Olimpia Milano saluta Sergio Rodriguez. Il club ringrazia il giocatore “per tutto quello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio possibile nel futuro”. E ancora: “Durante le sue tre stagioni a Milano, Sergio Rodriguez ha vinto lo scudetto 2022, la Coppa Italia 2021 e 2022, la Supercoppa 2020, ha superato le 300 presenze in EuroLeague, i 3.000 punti, le 500 triple, i 1.500 assist. Ha giocato oltre 100 partite di EuroLeague con l’Olimpia (terzo di sempre), è primo di squadra di sempre per triple segnate e assist, è diventato il terzo realizzatore di club dopo Bob McAdoo e Vlado Micov. Soprattutto, ha aiutato ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022). Il club ringrazia il giocatore “perquello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme e augura a lui e alla sua famigliail meglio possibile nel futuro”. E ancora: “Durante le sue tre stagioni aha vinto lo scudetto 2022, la Coppa Italia 2021 e 2022, la Supercoppa 2020, ha superato le 300 presenze in EuroLeague, i 3.000 punti, le 500 triple, i 1.500 assist. Ha giocato oltre 100 partite di EuroLeague con(terzo di sempre), è primo di squadra di sempre per triple segnate e assist, è diventato il terzo realizzatore di club dopo Bob McAdoo e Vlado Micov. Soprat, ha aiutato ...

