Barbara D’Urso resta a Pomeriggio 5: l’annuncio di Berlusconi (Di venerdì 1 luglio 2022) Nessuno ci credeva all’abbandono di Barbara D’Urso dalle scende Mediaset… e ci aveva visto giusto. La conduttrice, ormai immagine simbolo della tv di Berlusconi non abbandonerà la rete che per anni l’ha vista protagonista. Una notizia quasi shock per molti, dato che nei mesi scorsi si vociferava che la D’Urso potesse essere messa alla porta dall’azienda nel dicembre successivo. E invece, con la presentazione dei palinsesti 2022/2023, soprattutto su Canale 5 restano i volti di riferimento delle varie fasce del daytime: da Federica Panicucci a Barbara Palombelli, da Maria De Filippi a Barbara D’Urso. Proprio la conferma della permanenza della regina dei salotti Mediaset è stata lanciata direttamente dell’ex premier Silvio ... Leggi su zon (Di venerdì 1 luglio 2022) Nessuno ci credeva all’abbandono didalle scende Mediaset… e ci aveva visto giusto. La conduttrice, ormai immagine simbolo della tv dinon abbandonerà la rete che per anni l’ha vista protagonista. Una notizia quasi shock per molti, dato che nei mesi scorsi si vociferava che lapotesse essere messa alla porta dall’azienda nel dicembre successivo. E invece, con la presentazione dei palinsesti 2022/2023, soprattutto su Canale 5no i volti di riferimento delle varie fasce del daytime: da Federica Panicucci aPalombelli, da Maria De Filippi a. Proprio la conferma della permanenza della regina dei salotti Mediaset è stata lanciata direttamente dell’ex premier Silvio ...

