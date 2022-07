Atalanta | tris di cessioni all’estero | salutano Kresic | Sutalo e Kobacki

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’ha reso noto di aver ceduto tre calciatori a titolo definitivo. Si tratta di Anton, Boskoe Olaf, che lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Hellas Verona, approda alla Dinamo Zagabria. Destinazione croata anche per, che si accasa all’Hnk Rijeka. Infine,torna in patria (in Polonia) dato che l’Arka Gdynia ha esercitato il diritto di riscatto. SportFace.

L'Atalanta ha reso noto di aver ceduto tre calciatori a titolo definitivo. Si tratta di Anton Kresic, Bosko Sutalo e Olaf Kobacki. Sutalo, che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Hellas Verona, ...