Pubblicità

bendinelli2011 : RT @laltrodiego: Amadeus, ha contratto il Covid con una sintomatologia molto pesante, con febbre alta e mal di gola. È ancora positivo. Il… - EnricoCEngelma1 : RT @laltrodiego: Amadeus, ha contratto il Covid con una sintomatologia molto pesante, con febbre alta e mal di gola. È ancora positivo. Il… - R_Chr : @AuroraLittleSun Col caxx! Il prob è che ci sono italioti imbecilli che ancora gli vanno dietro e ancora nn hanno c… - laltrodiego : Amadeus, ha contratto il Covid con una sintomatologia molto pesante, con febbre alta e mal di gola. È ancora positi… - ilcensorebis : Amadeus pubblicizzava il vaccino e si è ammalato di Covid in forma grave direi che queste sono ottime recensioni al… -

ilGiornale.it

Il prossimo anno la vedremo sul palco dell'Ariston al fianco di, come co - conduttrice ... ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori di Leone e Vittoria, accettando...Replicare il nome dei nonni, tradizioneviva in Italia soprattutto nei piccoli centri e nel ... mentre Nino (Antonino) Frassica,(Amedeo) e Milly (Camilla) Carlucci ricordano tutti i ... Amadeus ancora positivo al Covid: "Sintomatologia piuttosto pesante" Amadeus, il conduttore de I Soliti Ignoti oltre che della prossima edizione del Festival di Sanremo, ha confessato di aver avuto un problema di salute che ...Il conduttore ha contratto una forma aggressiva del virus, ma dopo una settimana di silenzio è tornato sui social network per aggiornare i suoi follower ...