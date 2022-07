Alberto Genovese, il ritratto della profiler (Di venerdì 1 luglio 2022) Alberto Genovese nasce a Napoli nel 1977, si trasferisce a Milano per conseguire la Laurea in Economia e Commercio presso la Bocconi. Terminati gli studi lavora dapprima come consulente in McKinsey per poi passare in Bain dove rimane fino al 2005 quando entra in eBay dove si occupa di new business. Nel 2008 inizia a lavorare con un amico ad un progetto che si concretizza nel 2010 con la fondazione di Facile.it, un comparatore di assicurazioni online. La startup ha grande successo e, nel 2014, vende la società ai fondi di investimento EQT e Oakley Capital per 100 milioni di euro. Successivamente fonda con George Ottathycal Prima assicurazioni, un’agenzia digitale specializzata in polizze RC auto, moto e furgoni, arrivando nel 2019 a raccogliere 130 milioni di premi e ricevendo un investimento di 100 milioni da parte di Goldman Sachs e Blackstore. È ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022)nasce a Napoli nel 1977, si trasferisce a Milano per conseguire la Laurea in Economia e Commercio presso la Bocconi. Terminati gli studi lavora dapprima come consulente in McKinsey per poi passare in Bain dove rimane fino al 2005 quando entra in eBay dove si occupa di new business. Nel 2008 inizia a lavorare con un amico ad un progetto che si concretizza nel 2010 con la fondazione di Facile.it, un comparatore di assicurazioni online. La startup ha grande successo e, nel 2014, vende la società ai fondi di investimento EQT e Oakley Capital per 100 milioni di euro. Successivamente fonda con George Ottathycal Prima assicurazioni, un’agenzia digitale specializzata in polizze RC auto, moto e furgoni, arrivando nel 2019 a raccogliere 130 milioni di premi e ricevendo un investimento di 100 milioni da parte di Goldman Sachs e Blackstore. È ...

MorningNewsTv : Alberto Genovese a processo: ecco le parole in aula dell'uomo. 'Voglio cambiare vita', l'ex imprenditore è davvero… - infoitinterno : Alberto Genovese in lacrime a processo: la sua versione su Terrazza Sentimento - eleonorascialo : quindi ti droghi, hai l'Asperger, hai la lucidità per creare un impero ma non quella per accorgerti che stai stupra… - infoitinterno : Alberto Genovese in lacrime in aula: 'Perso contatto con la realtà ma tutte sapevano di cocaina e sesso' - infoitinterno : Alberto Genovese al processo: «Solo dopo aver visto i video ho capito che lei non voleva» -