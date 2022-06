Xi a Hong Kong per i 25 anni del ritorno città alla Cina

Pubblicità

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato nel pomeriggio alla stazione ferroviaria dell'alta velocità di West Kowloon diin vista delle celebrazioni del primo giugno sui 25 anni del ritorno della città dalla sovranità di Londra a quella di Pechino. Lo riferiscono i media locali. Xi, che è in visita per la ...di Guido Santevecchi Dalla funesta "profezia" del pazzo nel 1997 alle proteste del 2019, fino alla repressione in corso: storia di un passaggio turbolento La storia del ritorno dialla Cina - che Xi ha celebrato il 30 giugno - cominciò nel 1984 , quando Londra (potenza coloniale dal 1841 dopo aver vinto la Guerra dell'oppio) e Pechino firmarono la Joint Declaration ...Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato nel pomeriggio alla stazione ferroviaria dell'alta velocità di West Kowloon di Hong Kong in vista delle celebrazioni del primo giugno sui 25 anni del ritorno ...La tragica situazione dei protestanti hongkonghesi mostrata in tutti i suoi particolari più atroci in questo brutale documentario.