Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo, ma l'opposizione attacca: 'Non bastano, bimbi ammassati' (Di giovedì 30 giugno 2022) Osimo - Troppo caldo anche per i bambini. Ventilatori, piscine e deumidificatori acquistati d'emergenza dopo le richieste di alcune famiglie alla Asso per rinfrescare gli ambienti e dare refrigerio ai ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022)- Troppo caldo anche per i bambini.e deumidificatori acquistati d'emergenza dopo le richieste di alcune famiglie alla Asso per rinfrescare gli ambienti e dare refrigerio ai ...

zazoomblog : Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo ma lopposizione attacca: Non bastano bimbi ammassati -… - zazoomblog : Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo ma lopposizione attacca: Non bastano bimbi ammassati -… - zazoomblog : Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo ma lopposizione attacca: Non bastano bimbi ammassati -… - zazoomblog : Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo ma lopposizione attacca: Non bastano bimbi ammassati -… - zazoomblog : Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo ma lopposizione attacca: Non bastano bimbi ammassati -… -

Estate a Bologna | Luoghi dove rifugiarsi e consigli utili: ecco come sopravvivere al caldo ! BolognaToday Cosa può accadere ai nostri capelli quando andiamo in piscina Chi non ha la possibilità di andare al mare, si deve accontentare della piscina. Ma occhio ai capelli che possono cambiare colore ... Chi non ha la possibilità di andare al mare, si deve accontentare della piscina. Ma occhio ai capelli che possono cambiare colore ...