Ultime Notizie – Fattura elettronica, domani scatta obbligo per il regime forfettario (Di giovedì 30 giugno 2022) scatta domani la Fattura elettronica per i forfettari ma la novità non spaventa i professionisti. Stando ad uno studio di Aruba, un professionista su due non è spaventato dall’obbligo di Fatturazione elettronica per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro, per tutti gli altri, l’obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio 2024. Ad indagare a riguardo è la nuova indagine Nielsen commissionata da Aruba, il principale cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, Pec e servizi certificati, tra cui la Fatturazione elettronica. Secondo i risultati della survey, svolta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022)laper i forfettari ma la novità non spaventa i professionisti. Stando ad uno studio di Aruba, un professionista su due non è spaventato dall’dizioneper i contribuenti che applicano ile che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro, per tutti gli altri, l’scatterà dal prossimo 1° gennaio 2024. Ad indagare a riguardo è la nuova indagine Nielsen commissionata da Aruba, il principale cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, Pec e servizi certificati, tra cui lazione. Secondo i risultati della survey, svolta ...

