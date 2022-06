Ucraina | la Russia annuncia il ritiro dei militari dall' Isola dei Serpenti | Aiea in allerta | Persi i contatti con la centrale nucleare di

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'amministrazione Usa di Joe Biden ha aggiunto cinque aziende cinesi in una lista nera sul commercio. L'i… - elio_vito : Parlano di complessità ma la realtà è semplice. È la Russia di Putin che ha invaso l’Ucraina, ucciso, stuprato, de… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - Ganbol74 : RT @HSkelsen: “Nei quattro mesi trascorsi dall'inizio del conflitto, è diventato del tutto chiaro che Mosca mira a estinguere la statualità… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il Ministero della Difesa russo conferma che la #Russia si è ritirata dall'isola dei Serpenti nel Mar Nero dopo che… -

RaiNews

La Nato, il cui vertice a Madrid si conclude oggi, ha promesso di sostenere l'fino a quando sara' necessario di fronte alla 'crudelta'' della: promessa che per il presidente russo ...Putin: 'Risponderemo se truppe Nato vengono stanziate in Finlandia - Svezia'. Allarme degli 007 Usa: 'Mosca potrebbe usare armi nucleari'. Londra ha annunciato 1,16 miliardi di euro in aiuti ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 - Governatore Dnipro: 40 tonnellate di grano distrutte in attacco russo - Governatore Dnipro: 40 tonnellate di grano distrutte in attacco russo La Nato si rafforza e Mosca non cela il suo disappunto A tenere il tragico conto è l'Onu che ha presentato un rapporto sulle violazioni dei diritti umani. Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi.Il "finto pacifismo italiano" in realtà è il "grande partito putiniano d'Italia" che è "immenso e preoccupante". Federico Rampini torna ad attaccare chi nel nostro Paese critica la strategia della Nat ...