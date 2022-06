Tuffi | Mondiali Budapest 2022 | la Cina domina il sincro 10 metri femminile

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Laè medaglia d'oro nelpiattaforma 10. Altra gara impressionante della coppia Chen Yuxi- Quan Hongchan, chela finale chiudendo con un totale di 368.40 punti e con ben 69 punti di distacco dalla seconda classificata, la coppia statunitense Delaney Schnell e Katrina Young. Medaglia di bronzo, invece, per la Malesia con Pandelela Pamg e Nur Dhabitah Sabri, che con 298.68 punti hanno avuto la meglio sulle giapponesi Arai Matsuri e Tahashi Minami, ai piedi del podio con 297.84.