Sondaggi Demopolis | governo Draghi | il 65% vuole che concluda la legislatura

(Di giovedì 30 giugno 2022) Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono divisi da un solo punto con il partito di Giorgia Meloni davanti col 23% dei consensi e i dem al 22%. Sono i dati degli ultimiper Otto e Mezzo. La Lega è stimata al 15,2% mentre il M5S è al 10,5%. Seguono Forza Italia al 7,3% e Azione al 4%. “La sfida per il primato nel voto per le Elezioni Politiche – spiega il direttore diPietro Vento – sembra riguardare oggi i partiti di Giorgia Meloni e di Enrico Letta che, sia pur in ruoli antitetici, sono maggiormente cresciuti negli ultimi mesi”. E infatti rispetto a febbraio 2021, Fdi e Pd sono i partiti che hanno guadagnato più punti di consenso, rispettivamente sei e tre. La Lega è invece la forza politica che ne ha persi di più (8) seguita dal Movimento 5 Stelle (5,7). Fonte: ...

