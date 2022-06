Rfi: gara per due navi "dual fuel" da destinare al servizio sullo Stretto di Messina (Di giovedì 30 giugno 2022) La sostenibilità solca lo Stretto di Messina . Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una gara per la fornitura di due navi veloci dual fuel dal valore di 52 milioni di euro , finanziati con i fondi del Pnrr . Il bando prevede l'opzione per l'... Leggi su repubblica (Di giovedì 30 giugno 2022) La sostenibilità solca lodi. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unaper la fornitura di duevelocidal valore di 52 milioni di euro , finanziati con i fondi del Pnrr . Il bando prevede l'opzione per l'...

Pubblicità

RepubblicaAF : Rfi: gara per due navi 'dual fuel' da destinare al servizio sullo Stretto di Messina [di Vincenzo Foti]… - acssalerno : RFI, pubblicata gara per la tratta Dittaino–Catenanuova della Linea Palermo–Catania–Messina - ilregginoit : Rfi, Stretto di Messina: pubblicata gara per due navi veloci dual fuel · Il Reggino - ilregginoit : Rfi, Stretto di Messina: pubblicata gara per due navi veloci dual fuel · Il Reggino - TuttoTreno1 : RFI: PUBBLICATA GARA PER LA TRATTA NUOVA ENNA – DITTAINO DELLA LINEA PALERMO – CATANIA – MESSINA - -