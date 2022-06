Rai | esclusioni eccellenti per la nuova stagione | che strazio per il pubblico

Pubblicità

POPCORNTVit : Palinsesti Rai 2022-2023, le esclusioni più clamorose da Bianca Guaccero a Serena Autieri -

Una lotta senzadi colpi, che portò anche all'incendio dei campi, da cui campo tostato, ... Così spiega lo scrittore Peppe Millanta che con le telecameree Sem Cipriani ha raggiunto il ...... tra l'altro protagonista di un polemico botta e risposta nelle interviste durante la diretta... nelle scorse settimane ha reagito così: 'In tanti mi chiedono commenti sulledai 12 del ...Non sono poche le sorprese nei palinsesti Rari della stagione 2022-2023 presentati alla stampa dal’azienda di via Mazzini. A cominciare dall’esclusione di personaggi sui quali la Rai aveva puntato nel ...Giancarlo Magalli ad oggi è fuori dalla Rai. Il conduttore non è stato confermato nemmeno come voce de Il Collegio ...