Raffica di controlli su conti correnti e case: la nuova arma del Fisco è micidiale (Di giovedì 30 giugno 2022) Adesso è operativo. Il nuovo algoritmo antievasione che può rendere anonima la mole di dati che ha a disposizione il Fisco attraverso la Superanagrafe è entrato in azione. Come previsto dal decreto varato dal ministro dell'Economia Daniele Franco, i dati da utilizzare per l'analisi del rischio evasione ed elusione sono quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali, quelli relativi alle proprietà immobiliari, le informazioni contabili e finanziarie e quelle su versamenti e compensazioni. Insomma tutti i dati che possono dare indizi su una possibile evasione fiscale. La novità di questo algoritmo è la profondità e la precisione con cui riesce a intercettare gli elementi di rischio. E questo strumento sarà alla base delle armi con cui il Fisco darà via alle nuove strategie di compliance. Ma attenzione. Il decreto spiega bene come avverranno gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Adesso è operativo. Il nuovo algoritmo antievasione che può rendere anonima la mole di dati che ha a disposizione ilattraverso la Superanagrafe è entrato in azione. Come previsto dal decreto varato dal ministro dell'Economia Daniele Franco, i dati da utilizzare per l'analisi del rischio evasione ed elusione sono quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali, quelli relativi alle proprietà immobiliari, le informazioni contabili e finanziarie e quelle su versamenti e compensazioni. Insomma tutti i dati che possono dare indizi su una possibile evasione fiscale. La novità di questo algoritmo è la profondità e la precisione con cui riesce a intercettare gli elementi di rischio. E questo strumento sarà alla base delle armi con cui ildarà via alle nuove strategie di compliance. Ma attenzione. Il decreto spiega bene come avverranno gli ...

Pubblicità

algonoalgoritmo : RT @Libero_official: Via ai controlli con il nuovo algoritmo del #Fisco: verifiche sui conti correnti e le proprietà immobiliari https://t… - Libero_official : Via ai controlli con il nuovo algoritmo del #Fisco: verifiche sui conti correnti e le proprietà immobiliari… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VALLE DELL’AGNO – Raffica di controlli interforze: 9 pro - palermo24h : Sicurezza stradale, raffica di controlli in città: decurtati 80 punti e sanzioni per quasi 5 mila euro - messina_oggi : Quasi 5 mila euro di sanzioni elevate e 80 punti decurati. La Polizia metropolitana di Messina ha realizzato, nelle… -