Pallanuoto | Sandro Campagna | “Battere la Grecia? Velocità | ritmo e precisione nei fondamentali”

Il day after la vittoria in trasferta – è proprio il caso di dirlo – contro l'Ungheria, nei quarti di finale dei Mondiali 2022 di Pallanuoto, in corso di svolgimento a Budapest (10-11 in favore del Settebello), il ct dell'Italia Sandro Campagna vuole rimettere tutti sull'attenti. Alle porte c'è la semifinale contro la temibilissima Grecia, rappresentativa che peraltro lo stesso Campagna ha allenato fra il 2003 e il 2008, su cui il commissario tecnico siciliano si è così espresso ai microfoni della Rai. "Dopo aver battuto l'Ungheria è arrivata la parte più difficile del nostro lavoro", ha detto, "un'affermazione del genere ti porta del benessere, ma noi dobbiamo pensare che non abbiamo ancora fatto nulla". "Stamattina siamo andati a dormire molto tardi, non prima delle 4, e oggi abbiamo svolto un ...

