Omicidio Willy, i pm: "I fratelli Bianchi hanno dato sfogo a un impulso violento senza motivo"

Il deposito delle repliche dei Pm di Velletri sull'Omicidio di Willy, per il processo a carico dei fratelli Bianchi evidenziano: "Un impulso violento messo in atto senza motivo". La sentenza della Corte di Assise di Frosinone è attesa il 4 luglio prossimo e per Gabriele e Marco Bianchi i Pm hanno chiesto l'ergastolo, mentre per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli la condanna a 24 anni di reclusione. Ed è stata la pubblica accusa nel ricostruire i tragici fatti della notte del 6 settembre del 2020 che portarono alla morte dei Willy Duarte Monteiro a evidenziare come "non vi fosse alcun elemento per giustificare una condotta di quel tipo… quella discussione nata fuori a un locale come pretesto per ...

