Niente matrimonio per Manila Nazzaro e Lorenzo: l’ex miss spiega perchè dice no (Di giovedì 30 giugno 2022) Sembrava cosa fatta e invece a quanto pare, Manila Nazzaro ha deciso di cambiare idea. Nella casa del Grande Fratello VIP 6, parlando con le altre vippone aveva più volte manifestato l’esigenza di una stabilità perfetta con Lorenzo Amoruso parlando della possibilità di diventare marito e moglie. Un matrimonio che sembrava destinato a dover arrivare a stretto giro e invece, stando a quanto l’ex miss Italia ha dichiarato sulla rivista Chi, non ci saranno fiori d’arancio. Nessun matrimonio in vista per lei e Lorenzo Amoruso che hanno costruito, al momento, l’idillio perfetto. Quando Manila e Lorenzo erano andati a Temptation, partecipando al viaggio dei sentimenti, la Nazzaro aveva manifestato la sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022) Sembrava cosa fatta e invece a quanto pare,ha deciso di cambiare idea. Nella casa del Grande Fratello VIP 6, parlando con le altre vippone aveva più volte manifestato l’esigenza di una stabilità perfetta conAmoruso parlando della possibilità di diventare marito e moglie. Unche sembrava destinato a dover arrivare a stretto giro e invece, stando a quantoItalia ha dichiarato sulla rivista Chi, non ci saranno fiori d’arancio. Nessunin vista per lei eAmoruso che hanno costruito, al momento, l’idillio perfetto. Quandoerano andati a Temptation, partecipando al viaggio dei sentimenti, laaveva manifestato la sua ...

Pubblicità

panevinoeansia : RT @Nokonoki2: Ho appena scoperto che maniglia non è invitata al matrimonio... e niente poteva esserci il trash con giucas e invece è andat… - Nokonoki2 : Ho appena scoperto che maniglia non è invitata al matrimonio... e niente poteva esserci il trash con giucas e invec… - vivranda : Padre mi fa morire da quando c’è stato il matrimonio non vuole sapere più niente con le feste mo sta tutto eccitato… - liberaurora : RT @Vipereosmores: Dottoressa credo di essermi innamorato di te/io a questo matrimonio già non ci volevo andare/secondo voi conviene essere… - hvrryf4iry : @ifcami1 e in più tra 2 giorni wow che bello arriva quel rompi del mio fratellastro, anche se in teoria non è mio… -