Nettuno, 1.000 euro di multa per chi spreca l'acqua: vietato innaffiare giardini e riempire piscine con acqua potabile (Di giovedì 30 giugno 2022) Allarme siccità, si cerca di correre ai ripari. A Nettuno il Commissario Straordinario Bruno Strati ha emesso un'ordinanza che limita il consumo di acqua potabile allo stretto necessario. Tra il caldo eccezionale di questi giorni, i continui incendi e la mancanza di piogge, nel Lazio da qualche giorno è stato richiesto lo stato di calamità. Nettuno oggi ha risposto con l'ordinanza commissariale n.1 con la quale si dispone la limitazione di uso di acqua potabile durante la stagione estiva. Leggi anche: Nettuno, il Commissario sgombera il Palazzo dello sport: devastato nella notte da scritte vandaliche L'ordinanza Nello specifico si ordina: di non utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quello stabilito nel ...

