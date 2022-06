LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci prova a sognare dal metro. Finale dalle 19 (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 18.30: Giovanni Tocci si avvicina all’appuntamento con la storia. Il calabrese si è presentato in Finale con il miglior punteggio e vuole provare a sognare. 17.55: Per il momento è tutto. Appuntamento alle 19 con la Finale del metro che vede Giovanni Tocci tra i candidati al podio. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, a più tardi! 17.54: Medaglia d’oro per la Cina con 368.40, argento per gli Stati Uniti con 299.40, bronzo per la Malesia con 298.68. Chen e Quan d’oro, Schnell e Young d’argento e Pamg e Sabri di bronzo 17.53: Altro tuffo di altissima qualità ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 18.30: Giovannisi avvicina all’appuntamento con la storia. Il calabrese si è presentato incon il miglior punteggio e vuolere a. 17.55: Per il momento è tutto. Appuntamento alle 19 con ladelche vede Giovannitra i candidati al podio. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, a più tardi! 17.54: Medaglia d’oro per la Cina con 368.40, argento per gli Stati Uniti con 299.40, bronzo per la Malesia con 298.68. Chen e Quan d’oro, Schnell e Young d’argento e Pamg e Sabri di bronzo 17.53: Altro tuffo di altissima qualità ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono la finale dal metro - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: argento luccicante di Pellacani/Santoro nel sincro misto! Pellacani quarta da… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: argento luccicante di Pellacani-Santoro nel sincro misto! Pellacani quarta dal… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani a un soffio dal podio dal metro è quarta! En plein cinese -… - roronacci : #LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pellacani ipoteca la finale dal metro, Bertocchi aspetta e spera - OA Sport… -