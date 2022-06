LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giovanni Tocci è sesto dopo due rotazioni (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 19.23: Si riscatta Giovanni Tocci. Il calabrese ottiene 72 punti con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento ed è sesto con 127.90. 19.22: Doppio e mezzo indietro raggruppato da 76.50 per Wang, con 157.50 è secondo dietro al connazionale. Tocca a Giovanni Tocci. 19.21: Un super doppio e mezzo carpiato ritornato da 81.60 per il cinese Zheng. 19.18: Sembra già essere sfumato il sogno della medaglia di Tocci. Purtroppo il LIVEllo è altissimo e soprattutto Jack Laugher non ha sbagliato nulla. 19.15: Uno strepitoso Jack Laugher con il doppio e mezzo rovesciato da 78.40 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 19.23: Si riscatta. Il calabrese ottiene 72 punti con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento ed ècon 127.90. 19.22: Doppio e mezzo indietro raggruppato da 76.50 per Wang, con 157.50 è secondo dietro al connazionale. Tocca a. 19.21: Un super doppio e mezzo carpiato ritornato da 81.60 per il cinese Zheng. 19.18: Sembra già essere sfumato il sogno della medaglia di. Purtroppo illlo è altissimo e soprattutto Jack Laugher non ha sbagliato nulla. 19.15: Uno strepitoso Jack Laugher con il doppio e mezzo rovesciato da 78.40 ...

