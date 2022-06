LIVE Italia-USA 0-3 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: avvio difficile per il Setterosa (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Pallonetto sulla traversa di Marletta. 1’10” Gilchrist si impossessa di una palla vagante e con una ‘sciarpa’ beffa Banchelli sul suo palo. Non c’è partita sin qui, 0-3. 2’00” Bruttissimo attacco, Steffens respinge la conclusione di Viacava. 2’14” Arriva ora la prima superiorità per l’Italia. 2’29” Fallo in attacco degli Usa. 2’42” Banchelli devia in corner. Per ora l’America sta facendo valere una netta superiorità fisica. 3’07” Fallo in attacco di Palmieri. 3’24” Imprendibile missile all’incrocio dei pali di Fattal in superiorità numerica. Italia-USA 0-2. E’ durissima, lo sapevamo. Bisogna provare a reagire. 3’55” Ottima difesa degli Usa, l’Italia non trova varchi. 4’21” Traversa di Steffens. 4’47” Ancora Longan, pazzesca! Che parata su Tabani. 5’06” ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57? Pallonetto sulla traversa di Marletta. 1’10” Gilchrist si impossessa di una palla vagante e con una ‘sciarpa’ beffa Banchelli sul suo palo. Non c’è partita sin qui, 0-3. 2’00” Bruttissimo attacco, Steffens respinge la conclusione di Viacava. 2’14” Arriva ora la prima superiorità per l’. 2’29” Fallo in attacco degli Usa. 2’42” Banchelli devia in corner. Per ora l’America sta facendo valere una netta superiorità fisica. 3’07” Fallo in attacco di Palmieri. 3’24” Imprendibile missile all’incrocio dei pali di Fattal in superiorità numerica.-USA 0-2. E’ durissima, lo sapevamo. Bisogna provare a reagire. 3’55” Ottima difesa degli Usa, l’non trova varchi. 4’21” Traversa di Steffens. 4’47” Ancora Longan, pazzesca! Che parata su Tabani. 5’06” ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - chiara__hl : RT @giulw0nderland: . @imalexwyse senti è un po' complicato ti giuro che in italia ci sono dei posti meravigliosi per fare dei live posso c… - puntodilucescam : - zazoomblog : MACO FESTIVAL: l’evento live più longevo e apprezzato in Italia - #FESTIVAL: #l’evento #longevo - nucciocaffo : RT @rtl1025: ?? “L’Amaro del Capo si chiama così perché ispirato al promontorio di Capo Vaticano. Oggi è l’amaro più venduto in Italia e rap… -