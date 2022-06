LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le finali di judo. Boari/Nespoli impegnati nell’arco misto (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 PALLAMANO – Comincia il secondo tempo con l’immediato break azzurro. Italia che conduce per 18-15 sulla Serbia nel secondo match valevole per il girone A del torneo maschile. 16:03 TIRO CON L’ARCO – Passano ai quarti Francia, Tunisia, Cipro e Grecia. Tra pochi minuti i quarti di finale con Mauro Nespoli e Lucilla Boari che rappresenteranno l’Italia. Si parte con la sfida alla Tunisia. 15:58 PALLANUOTO – Oro Serbia, che al termine di un bellissimo match piega Montenegro con lo score di 9-8. 15:55 PALLAMANO – Si chiude la prima frazione di Italia-Serbia. Gli azzurri vanno all’intervallo in vantaggio per 16-15. 15:50 PUGILATO – Vola meritatamente in finale Giordana Sorrentino! La ventiduenne domina l’incontro con la spagnola Fuertes Fernandez, vincendo ai punti con verdetto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:08 PALLAMANO – Comincia il secondo tempo con l’immediato break azzurro. Italia che conduce per 18-15 sulla Serbia nel secondo match valevole per il girone A del torneo maschile. 16:03 TIRO CON L’ARCO – Passano ai quarti Francia, Tunisia, Cipro e Grecia. Tra pochi minuti i quarti di finale con Mauroe Lucillache rappresenteranno l’Italia. Si parte con la sfida alla Tunisia. 15:58 PALLANUOTO – Oro Serbia, che al termine di un bellissimo match piega Montenegro con lo score di 9-8. 15:55 PALLAMANO – Si chiude la prima frazione di Italia-Serbia. Gli azzurri vanno all’intervallo in vantaggio per 16-15. 15:50 PUGILATO – Vola meritatamente in finale Giordana Sorrentino! La ventiduenne domina l’incontro con la spagnola Fuertes Fernandez, vincendo ai punti con verdetto ...

